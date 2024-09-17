Євросоюз змінив правила ввезення кішок, собак та тхорів

ЄС вимагає тестування на сказ для ввезення тварин.

З 16 вересня Євросоюз запровадив нові правила ввезення тварин, зокрема кішок, собак та тхорів. Тепер власники тварин повинні пред'явити тест на антитіла до сказу, який має бути проведений в акредитованій лабораторії ЄС.

Список акредитованих лабораторій можна знайти на офіційному сайті ЄС, пише 34travel. Важливо відзначити, що лабораторії в Білорусі не включені до цього списку.

Тест на антитіла до сказу необхідно проходити не раніше ніж через 30 днів після вакцинації і за 90 днів до планованої дати перетину кордону ЄС. Окрім цього, при перетині кордону власники повинні пред'явити спеціальний ветеринарний паспорт, що відповідає стандартам ЄС, виданий у країні відправлення. Деталі про вигляд такого паспорта доступні на офіційному сайті Євросоюзу.

Ще однією обов'язковою умовою є наявність у тварини ідентифікаційного мікрочіпа або татуювання. Ці нововведення покликані забезпечити безпеку і здоров'я тварин, що перетинають кордони ЄС.

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