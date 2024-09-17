Евросоюз изменил правила ввоза кошек, собак и хорьков

ЕС требует тестирования на бешенство для ввоза животных.

С 16 сентября Евросоюз ввел новые правила ввоза животных, в частности кошек, собак и хорьков. Теперь владельцы животных должны предъявить тест на антитела к бешенству, который должен быть проведен в аккредитованной лаборатории ЕС.

Список аккредитованных лабораторий можно найти на официальном сайте ЕС, пишет 34travel. Важно отметить, что лаборатории в Беларуси не включены в этот список.

Тест на антитела к бешенству необходимо проходить не ранее чем через 30 дней после вакцинации и за 90 дней до планируемой даты пересечения границы ЕС. Кроме этого, при пересечении границы владельцы должны предъявить специальный ветеринарный паспорт, соответствующий стандартам ЕС, выданный в стране отправления. Детали о виде такого паспорта доступны на официальном сайте Евросоюза.

Еще одним обязательным условием является наличие у животного идентификационного микрочипа или татуировки. Эти нововведения призваны обеспечить безопасность и здоровье животных, пересекающих границы ЕС.

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