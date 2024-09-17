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Утвержден Порядок передачи дел Окружного административного суда города Киева в другие суды – текст

13:48, 17 сентября 2024
Дела ликвидированного ОАС города Киева едут в регионы, отказ суда от получения распределенного в установленном порядке судебного дела не допускается.
Утвержден Порядок передачи дел Окружного административного суда города Киева в другие суды – текст
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Государственная судебная администрация 16 сентября 2024 года утвердила Порядок передачи судебных дел, не рассмотренных Окружным административным судом города Киева.

«Судебно-юридическая газета» ранее уже сообщала об основных нюансах указанного Порядка.

Так, согласно тексту Порядка, до сих пор нераспределенные дела ликвидированного ОАС города Киева, будут распределены между другими окружными административными судами согласно нагрузке на суды и судей.

Дела ОАС города Киева будут распределены между 22 окружными административными судами страны.

Большинство дел ОАС города Киева достанутся двум судам – Донецкому окружному административному суду и Луганскому окружному административному суду.

Донецкий окружной административный суд – получит 5 190 дел (25,95% всех дел ОАС города Киева)

Луганский окружной административный суд – получит 2 862 дела (14,31%)

Также еще одну крупную «партию» дел ликвидированного ОАС города Киева получит Днепропетровский окружной административный суд – 1 442 дела (7,21%).

Всего распределить планируется 20 002 дела.

Соответственно, не будут распределены на другие суды дела ликвидированного ОАС города Киева, которые:

уже распределены на судей Киевского окружного административного суда

дела, сторонами которых являются органы центральной власти, расположенные в Киеве (исключительная подсудность)

дела, содержащие государственную тайну

Таким образом, требования Порядка не распространяются на судебные дела:

  1. нерассмотренные дела ОАСК, которые уже переданы в КОАС и распределены между судьями КОАС
  1. подсудность которых определена частью первой статьи 27, частью третьей статьи 276, статьями 2891, 2894 Кодекса административного судопроизводства Украины
  1. с решением процессуальных вопросов, связанных с исполнением судебных решений, по делам рассмотренным ОАСК

Отказ суда от получения распределенного в установленном порядке судебного дела не допускается.

С полным текстом Порядка передачи судебных дел, не рассмотренных Окружным административным судом города Киева можно ознакомиться ниже.

Напомним, что Окружной административный суд города Киева был ликвидирован указом Президента 13 декабря 2022 года. Дела, которые не были рассмотрены на момент ликвидации ОАС города Киева, были переданы для рассмотрения в Киевский окружной административный суд (КОАС). Для рассмотрения дел, ранее подсудных ОАС города Киева, власти запланировали создать Киевский городской окружной административный суд (КМОАС) и Высший административный суд (ВАС).

Однако указанные суды своевременно созданы так и не были.

В итоге только в июле 2024 года Верховная Рада приняла закон № 10244, который предусматривал передачу дел ликвидированного ОАС города Киева в другие окружные административные суды. 5 августа закон подписал президент.

Автор Вячеслав Хрипун

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