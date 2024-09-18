$7 000 за статус «второго водителя» — во Львовской области будут судить переправщика уклонистов

Мужчина изготавливал уклонистам документы для выезда за границу.

Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего львовянина по факту содействия в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемый во время действия военного положения способствовал организации незаконной переправки военнообязанной через госграницу.

Для этого за денежное вознаграждение он обещал изготовить документы для выезда за границу. А именно, как для второго водителя транспортного средства, осуществляющего выезд за пределы Украины.

Стоимость такой услуги составила 7000 долларов США.

Правоохранители задержали мужчину во время передачи средств.

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