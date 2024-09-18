$7 000 за статус «другого водія» — на Львівщині судитимуть переправника ухилянтів

Чоловік виготовляв ухилянтам документи для виїзду за кордон.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річного львів’янина за фактом сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений під час дії воєнного стану сприяв в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через держкордон.

Для цього за грошову винагороду він обіцяв виготовити документи для виїзду за кордон. А саме, як для другого водія транспортного засобу, що здійснює виїзд за межі України.

Вартість такої послуги становила 7 000 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі коштів.

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