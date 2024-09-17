Українські водолази ліквідували небезпечну міну у Чорному морі, врятувавши Одеський порт

Українські водолази щодня ризикують життям, розміновуючи Чорне море для забезпечення роботи зернового коридору.

Джерело фото: mil.in.ua

Українські водолази з Центру управління Військово-Морськими Силами України щодня стикаються з небезпечними умовами під час розмінування Чорного моря, забезпечуючи безперебійну роботу зернового коридору. Як повідомляє The Times, такі операції часто супроводжуються критичними ситуаціями, що вимагають миттєвих та ризикованих дій.

Командир дивізії «Варана» розповів про один з випадків, коли бійці отримали інформацію про міну, яка перебувала на небезпечній відстані від пірса у порту. «Щойно хвиля почала підштовхувати міну до пірса, вона б вибухнула. Ми не могли допустити, щоб вона вибухнула в порту — це було небезпечно, але нам довелося наблизитися, щоб спробувати відбуксирувати її», — розповів військовий.

Одному з водолазів довелося стрибнути у воду, поплисти до міни та, тримаючи боєприпас у руках, прикріпити до нього буксирувальний трос. «Нам довелося повільно тягнути її на відстань п’яти миль від порту. Це зайняло годину. Ми вивели її на чисту воду, водолаз знову занурився, відв’язав трос, встановив детонатор і повернувся на борт. Щойно корабель відплив на безпечну відстань, стався вибух», — додав командир.

Військово-Морські Сили України нагадують, що при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів категорично забороняється наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати їх. Необхідно терміново повідомити відповідні служби.

Зазначимо, що мінна небезпека в прибережних водах Чорного моря значно зростає під час штормової погоди.

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