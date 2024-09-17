Розмір прожиткового мінімуму та мінімальну зарплату можуть підвищити за підсумками І півріччя 2025 року – проект бюджету

Кабміну доручається розглянути питання щодо можливості підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати за підсумками виконання бюджету у першому півріччі 2025 року.

Як відомо, у проекті Державного бюджету на 2025 рік, який вніс Кабмін, не передбачене зростання розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2025 році. Вони залишаться на рівні 2024 року – прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році становитиме 3028 грн, а мінімальна зарплата – 8000 грн.

Разом із тим, законопроект №12000 про Державний бюджет на 2025 рік передбачає, що у разі покращення економічної ситуації, розміри соціальних стандартів можуть переглянути.

Так, у проекті доручається Кабінету Міністрів у разі позитивної динаміки зміни прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України за підсумками виконання Державного бюджету у першому півріччі 2025 року та з урахуванням можливостей ресурсної частини державного бюджету розглянути питання щодо можливості підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати.

Слід зауважити, що питання забезпечення бюджету на 2025 рік залежить і від того, чи отримає Україна 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф, які країни G7 у червні пообіцяли надати до кінця 2024 року. Наразі іноземні медіа повідомляють, що у ЄС з’явився план «Б» з надання кредитів Україні у сумі 20-40 млрд євро замість плану з надання 50 млрд доларів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінфін для розрахунку посадових окладів прокурорам планують підвищити прожитковий мінімум з 1600 грн (який застосовується нині) до 2102 грн (тобто, це буде менше, ніж «звичайний» ПМ, але більше, ніж зараз). Також у законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

В свою чергу, Данило Гетманцев вважає, що у проекті бюджету на 2025 рік треба розібратися з показником інфляції, який відрізняється від прогнозу Нацбанку.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.