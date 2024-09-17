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Греція запроваджує нові заходи для боротьби з туризмом – можуть бути проблеми з житлом

20:55, 17 вересня 2024
Греція підвищує податки на короткострокову оренду для боротьби з туризмом і кризою житла.
Греція запроваджує нові заходи для боротьби з туризмом – можуть бути проблеми з житлом
Джерело фото: Reikartz Blog
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Влада Греції анонсувала нові ініціативи для боротьби з надмірним туризмом і вирішення житлової кризи. З 1 січня 2025 року у трьох центральних районах Афін вводиться заборона на видачу нових ліцензій на короткострокову оренду житла. Заборона діятиме щонайменше рік з можливістю продовження, повідомляє Reuters.

Уряд також підвищив податок на короткострокову оренду і зобов'язався надати домовласникам стимули для переходу на довгострокову оренду. Ці заходи спрямовані на те, щоб врегулювати ринок житла, який постраждав від напливу туристів, що використовують платформи на кшталт Airbnb.

Греція, як і багато інших європейських туристичних напрямків, стикається з проблемами через балансування прибутків від туризму та потреб місцевих жителів. Туристичний бум призвів до значного зростання вартості житла, ускладнюючи мешканцям пошуки доступного житла.

«Я шукала дім вісім-дев'ять місяців і зрештою зупинилася на тому, в якому зараз перебуваю. Навіть у той період пошуків, коли я розширювала коло розглянутих мною районів, я не знайшла нічого, що могла б собі дозволити утримувати», – розповіла 34-річна працівниця Альма Лазі, яка проживає в центральному районі Афін Панграті.

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