Греция вводит новые меры для борьбы с туризмом – могут быть проблемы с жильем

Греция повышает налоги на краткосрочную аренду для борьбы с туризмом и кризисом жилья.

Источник фото: Reikartz Blog

Власти Греции анонсировали новые инициативы для борьбы с чрезмерным туризмом и решения жилищного кризиса. С 1 января 2025 года в трех центральных районах Афин вводится запрет на выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду жилья. Запрет будет действовать не менее года с возможностью продления, сообщает Reuters.

Правительство также повысило налог на краткосрочную аренду и обязалось предоставить домовладельцам стимулы для перехода на долгосрочную аренду. Эти меры направлены на то, чтобы урегулировать рынок жилья, который пострадал от наплыва туристов, использующих платформы вроде Airbnb.

Греция, как и многие другие европейские туристические направления, сталкивается с проблемами из-за балансировки доходов от туризма и потребностей местных жителей. Туристический бум привел к значительному росту стоимости жилья, затрудняя жителям поиски доступного жилья.

«Я искала дом восемь-девять месяцев и в конце концов остановилась на том, в котором сейчас нахожусь. Даже в тот период поисков, когда я расширяла круг рассматриваемых мною районов, я не нашла ничего, что могла бы себе позволить содержать», - рассказала 34-летняя работница Альма Лази, проживающая в центральном районе Афин Панграти.

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