Избран председатель Приморского районного суда города Одессы

Суд возглавил Вадим Коваленко.

Приморский районный суд г. Одессы сообщает, что по результатам тайного голосования собрания судей, которое состоялось 16 сентября 2024 года, председателем суда избран Вадим Коваленко.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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