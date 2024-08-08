Избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области

Председателем суда избран судья Виталий Дудченко.

7 августа состоялось собрание судей Красноградского районного суда Харьковской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя Красноградского районного суда Харьковской области. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

По результатам тайного голосования судей на административную должность председателя Красноградского районного суда Харьковской области избран судья Дудченко Виталий Александрович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.