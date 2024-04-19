Избран председатель Шацкого районного суда Волынской области

Суд возглавила Наталья Стрелец.

В Шацком районного суда Волынской области избрали председателя суда. Об этом говорится в сообщении судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, согласно решению собрания судей Шацкого районного суда Волынской области от 18 апреля 2024 года, на административную должность председателя избрана судья Наталья Стрелец сроком на 3 года, а именно, с 19 апреля 2024 года по 18 апреля 2027 года включительно.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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