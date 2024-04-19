Обрано голову Шацького районного суду Волинської області

Суд очолила Наталія Стрілець.

У Шацькому районного суду Волинської області обрали голову суду. Про це йдеться у повідомленні судової установи.

За результатами таємного голосування, відповідно до рішення зборів суддів Шацького районного суду Волинської області від 18 квітня 2024 року, на адміністративну посаду голови обрано суддю Наталію Стрілець строком на 3 роки, а саме, з 19 квітня 2024 року по 18 квітня 2027 року включно.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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