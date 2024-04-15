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Обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська

18:58, 15 квітня 2024
Під час зборів суддів також було обрано заступника голови суду.
Обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська
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11 квітня у Заводському районному суді м. Дніпродзержинська під час зборів суддів було обрано строком на три роки з 26 квітня 2024 року голову суду Савранського Тимура Анатолійовича та заступника голови суду Похваліту Світлану Миколаївну. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Чинний голова суду Віктор Ізотов продовжить виконувати обов'язки судді та голови суду до досягнення ним шістдесяти п’яти років, після чого повноваження голови суду отримає суддя Тимур Савранський.

Нагадаємо, що відповідно до частини 1 статті 120 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», повноваження судді припиняються з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п’яти років.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області. 

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