Избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска

Во время собрания судей также был избран заместитель председателя суда.

11 апреля в Заводском районном суде г. Днепродзержинска во время собрания судей избрали сроком на три года с 26 апреля 2024 года председателя суда Савранского Тимура Анатольевича и заместителя председателя суда Похвалиту Светлану Николаевну. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Действующий глава суда Виктор Изотов продолжит исполнять обязанности судьи и председателя суда до достижения им шестидесяти пяти лет, после чего полномочия председателя суда получит судья Тимур Савранский.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 120 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», полномочия судьи прекращаются на следующий день после достижения им шестидесяти пяти лет.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.

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