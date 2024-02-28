Избран глава Раздельнянского районного суда Одесской области

Суд возглавила Жанна Теренчук.

27 февраля состоялось собрание судей Раздельнянского районного суда Одесской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей, работающих в суде, председателем Раздельнянского районного суда Одесской области избрана судья Жанна Теренчук сроком на три года.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

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