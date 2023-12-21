Избран председатель Ивановского районного суда Одесской области

Суд возглавил Игорь Погорелов.

В Ивановском районном суде Одесской области провели собрание, на котором путем тайного голосования избрали председателя суда. Об этом сообщает ТУ ГСА в Одесской области.

Так, сроком на три года, председателем Ивановского районного суда Одесской области избран Игорь Погорелов.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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