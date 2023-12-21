Обрано голову Іванівського районного суду Одеської області

Суд очолив Ігор Погорєлов.

Фото: Іванівський районний суд Одеської області

У Іванівському районному суді Одеської області провели збори, на яких шляхом таємного таємного голосування обрали голову суду. Про це повідомляє ТУ ДСА в Одеській області.

Так, строком на три роки, головою Іванівського районного суду Одеської області обрано Ігоря Погорєлова.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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