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  1. Суспільство

Прожитковий мінімум 2920 грн, а зарплата 42,6 грн за годину: які розміри мінімальних виплат на 2024 рік

18:19, 21 грудня 2023
У 2024 році встановлено підвищення мінімальної заробітної плати.
Прожитковий мінімум 2920 грн, а зарплата 42,6 грн за годину: які розміри мінімальних виплат на 2024 рік
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області назвало розміри окремих мінімальних виплат на 2024 рік.

Зазначається, що законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачено підвищення державних соціальних гарантій для населення.

З 1 січня 2024 року встановлено розміри прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення:

- загальний показник прожиткового мінімуму — 2920 грн;

- для осіб, які втратили працездатність —  2361 грн;

- для працездатних осіб — 3028 грн;

- для дітей до 6 років — 2563 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн.

Також встановлено підвищення мінімальної заробітної плати.

У місячному розмірі: з 1 січня — 7100 грн, з 1 квітня — 8000 грн.

У погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 грн, з 1 квітня — 48 грн.

Після підвищення розміру прожиткового мінімуму для непрацюючих пенсіонерів збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком та доплати за стаж.

«Незалежно від того, працює людина чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежатиме від того, які складові входять до пенсійної виплати, що розраховується від прожиткового мінімуму», - сказано у повідомленні.

У ПФ додають, що зазначені перерахунки буде проведено в автоматичному режимі.

Раніше ми писали, що у Законі про бюджет на 2024 встановили особливі умови оплати праці для чиновників Верховної Ради, НАЗК і НАБУ.

Нагадаємо, що в уряді обіцяють зростання зарплат українців у наступні три роки. Середня зарплата в країні може становити від 21 809 грн до 30 260 грн за місяць.

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