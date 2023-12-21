Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

Купівлю, виробництво та перевезення медичного канабісу легалізовано, — Рада прийняла закон

Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, це закон «не про медичний канабіс, а про його промислове виробництво».

ВККС звернулася до СБУ, ГУР та МЗС щодо підтвердження чи спростування громадянства рф у Романа Ігнатова

Також вирішили створити робочу групу, яка буде займатися встановленням істини у питанні наявності чи відсутності громадянства рф у голови ВККС.

Як голова ВККС Роман Ігнатов в свій час пояснив чутки про наявність у нього російського громадянства

Раніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Роман Ігнатов вже пояснював, чи є у нього російське громадянство.

Вести засідання ВККС, вочевидь, поки буде Руслан Сидорович

ВККС вирішило вжити заходи у зв’язку з опублікуванням у ЗМІ даних про російське громадянство голови ВККС.

  1. В Україні

Середня зарплата українців виросте до 31 тисячі грн, — Кабмін дав обіцянку

09:38, 21 грудня 2023
Кабмін пообіцяв, що українцям будуть платити середню зарплату від 21 тисячі до 31 тисячі грн.
Середня зарплата українців виросте до 31 тисячі грн, — Кабмін дав обіцянку
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

В уряді обіцяють зростання зарплат українців у наступні три роки. Середня зарплата в країні може становити від 21 809 грн до 30 260 грн за місяць.

Такі підрахунки містяться у постанові Кабінету Міністрів України № 1315 про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024—2026 роки.

Схвалені КМУ основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України виглядають так:

  • 2024 рік – 21 809 грн;
  • 2025 рік – 25 732 грн;
  • 2026 рік– 30 260 грн.

Нагадаємо, що 9 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

«Загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3 028 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді залишиться на рівні 2 102 грн.

Для розрахунку посадового окладу прокурора окружної прокуратури залишиться – 1 600 грн.

Для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів – 2 102 грн.

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата:

  • у місячному розмірі: з 1 січня – 7 100 гривень, з 1 квітня – 8 000 гривень;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 гривні, з 1 квітня – 48 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду