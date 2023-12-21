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Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Как глава ВККС Роман Игнатов в свое время объяснил слухи о наличии у него российского гражданства

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  1. В Украине

Средняя зарплата украинцев вырастет до 31 тысячи грн, — Кабмин дал обещание

09:38, 21 декабря 2023
Кабмин пообещал, что украинцам будут платить среднюю зарплату от 21 тысяч до 31 тысяч грн.
Средняя зарплата украинцев вырастет до 31 тысячи грн, — Кабмин дал обещание
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В правительстве обещают рост зарплат украинцев в следующие три года. Средняя зарплата в стране может составлять от 21 809 грн до 3 0260 грн в месяц.

Такие подсчеты содержатся в постановлении Кабинета Министров Украины № 1315 об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

Одобренные КМУ основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины выглядят так:

  • 2024 год – 21 809 грн;
  • 2025 год – 25 732 грн;
  • 2026 год – 30 260 грн.

Напомним, что 9 ноября Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

«Общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3 028 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, останется на уровне 2 102 грн.

Для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры остается – 1 600 грн.

Для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 грн.

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата:

  • в месячном размере: с 1 января – 7 100 гривен, с 1 апреля – 8 000 гривен;
  • в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

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