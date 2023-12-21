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Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

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Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

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  1. В мире

Помощь Украине: в Белом доме рассказали о ходе переговоров с республиканцами

09:57, 21 декабря 2023
В администрации президента США Джо Байдена считают, что переговоры с республиканцами движутся в нужном направлении.
Помощь Украине: в Белом доме рассказали о ходе переговоров с республиканцами
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине движутся «в правильном направлении», передает официальный сайт ведомства.

«Мы чувствуем, что переговоры движутся в правильном направлении. Это очень важно», - сказала она.

по словам Карін Жан-П'єр, очень важно, чтобы Конгресс двигался вперед с их дополнением к закону о национальной безопасности.

«Итак, переговоры, договоренности, безусловно, будут продолжаться и в дальнейшем. И мы надеемся, что это будет быстро. Мы очень четко просили республиканцев в Конгрессе не затягивать с этим», - сказала пресс-секретарь.

Жан-Пьер также добавила, что дальнейшая поддержка со стороны США является критически важной для Украины, в частности из-за сложной ситуации на поле боя войны с рф.

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