Помощь Украине: в Белом доме рассказали о ходе переговоров с республиканцами

В администрации президента США Джо Байдена считают, что переговоры с республиканцами движутся в нужном направлении.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине движутся «в правильном направлении», передает официальный сайт ведомства.

«Мы чувствуем, что переговоры движутся в правильном направлении. Это очень важно», - сказала она.

по словам Карін Жан-П'єр, очень важно, чтобы Конгресс двигался вперед с их дополнением к закону о национальной безопасности.

«Итак, переговоры, договоренности, безусловно, будут продолжаться и в дальнейшем. И мы надеемся, что это будет быстро. Мы очень четко просили республиканцев в Конгрессе не затягивать с этим», - сказала пресс-секретарь.

Жан-Пьер также добавила, что дальнейшая поддержка со стороны США является критически важной для Украины, в частности из-за сложной ситуации на поле боя войны с рф.

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