Допомога Україні: у Білому домі розповіли про хід переговорів із республіканцями

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з республіканцями рухаються у потрібному напрямку.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні рухаються «у правильному напрямку», передає офіційний сайт відомства.

«Ми відчуваємо, що переговори рухаються у правильному напрямку. Це дуже важливо», - сказала вона.

За словами Карін Жан-П'єр, дуже важливо, щоб Конгрес рухався вперед із їхнім доповненням до закону про національну безпеку.

«Отже, переговори, домовленості, безумовно, триватимуть і надалі. І ми сподіваємось, що це буде швидко. Ми дуже чітко просили республіканців у Конгресі не затягувати з цим», - сказала прес-секретар.

Жан-П'єр також додала, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з росією.

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