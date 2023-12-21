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  1. Суспільство

21 грудня: яке сьогодні свято та головні події

09:11, 21 грудня 2023
21 грудня в Україні святкують День Державної служби зайнятості.
21 грудня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: freepik.com
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У четвер, 21 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 грудня в Україні святкують День Державної служби зайнятості. Державну службу зайнятості України створили саме 21 грудня 1990 року. Вона відповідальна за комплексне вирішення питань, які пов'язані з регулюванням зайнятості, працевлаштуванням, професійною орієнтацією, соціальною підтримкою тих громадян, які тимчасово не працюють.

Також 21 грудня Всесвітній день сноуборду. Ця подія вказує на відкриття нового зимового сезону, тому на неї з нетерпінням чекають всі сноубордисти. Зазвичай святкують на всіх гірськолижних курортах світу. Але особливо активно цей день святкують в США, Китаї та деяких країнаї Європи.

А ще 21 грудня святкують День народження кросворду. Ця захоплива гра була створена газетярем з Нью-Йорка Артуром Вінном, який 1913 року на прохання "New York Word" придумав гру, що могла б зацікавити якомога більше людей незалежно від їхньої професії, інтересів чи статусу.

Яке сьогодні церковне свято

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Іуліанії. Народилася в сім'ї язичника в Никодимії. Коли дівчинці було 9 років, вона усвідомила всю силу християнства, тому таємно від всіх прийняла хрещення. Тоді ж її силою заручили. Іуліанія в день свого весілля відмовилася виходити заміж, тому що хотіла присвятити життя Богу. За це батько її жорстоко побив, а потім віддав єпарху на суд. Спочатку той вмовляв дівчину вийти заміж, але коли вона відмовилася, то наказав її катувати. Господь зцілював всі рани Іуліанії і ті, хто бачив це диво, одразу починали вірити в Христа. За це її було страчено як мученицю. Відбулося це 304 року.

Календар важливих подій за 21 грудня:

1846 рік — шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;

1867 рік — австрійський цісар Франц Йосиф затверджує австро-угорську угоду і Конституцію Австрії;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі відкривають радій;

1913 рік — у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн;

1937 рік — у Голлівуді відбувається прем'єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів»;

1975 рік — арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом захоплюють штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації;

1988 рік — над Локербі, Шотландія, вибухає «Боїнг-747» американської авіакомпанії «Пан Американ»;

1990 рік — біля станції метро «Лівобережна» відбувається офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра;

1991 рік — незалежність України визнають Азербайджан і Сьєрра-Леоне;

1992 рік — у Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписують угоду про створення Центральноєвропейської зони вільної торгівлі;

2007 рік — до Шенгенської зони входить ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

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