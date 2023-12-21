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  1. У світі

Дональд Трамп намагається затягнути судовий процес у справі про відміну результатів виборів — ЗМІ

08:47, 21 грудня 2023
Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США у своїй справі.
Дональд Трамп намагається затягнути судовий процес у справі про відміну результатів виборів — ЗМІ
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Екс-президент США Дональд Трамп закликав суддів Верховного суду Сполучених Штатів відхилити запит федеральних прокурорів про перегляд його заяви про те, що він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року, повідомляє Reuters.

У відповідь на надзвичайний запит спеціального прокурора США Джека Сміта, який передбачає скасування імунітету перед суддями навіть тоді, коли суд нижчої інстанції намагатиметься ухвалити рішення з цього питання, Трамп звернувся до Верховного суду США.

Трамп попросив суддів відхилити прохання Сміта про те, щоб Верховний суд висловив свою думку до того, як це зробить нижчий апеляційний суд.

У виданні вважають, що такі дії екс-президента спрямовані на затягування процесу, запланованого на березень 2024 року, коли має розпочатись розгляд його справи.

Адвокати Трампа у своєму поданні заявили, що таким чином спеціальний прокурор закликає суддів обійти звичайний апеляційний процес, який унеможливлює рішення Окружного апеляційного суду округу Колумбія, «і поспішати вирішувати питання з безрозсудною безоглядністю. Суд має відхилити це запрошення у цей час».

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