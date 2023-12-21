Дональд Трамп пытается затянуть судебный процесс по делу об отмене результатов выборов — СМИ

Дональд Трамп обратился в Верховный суд США по своему делу.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал судей Верховного суда Соединенных Штатов отклонить запрос федеральных прокуроров о пересмотре его заявления о том, что он не может быть привлечен к уголовной ответственности за попытку отменить свое поражение на выборах 2020 года, передает Reuters.

В ответ на чрезвычайный запрос специального прокурора США Джека Смита, предусматривающего отмену иммунитета перед судьями даже тогда, когда суд низшей инстанции будет пытаться принять решение по этому вопросу, Трамп обратился в Верховный суд США.

Трамп попросил судей отклонить прошение Смита о том, чтобы Верховный суд высказал свое мнение до того, как это сделает низший апелляционный суд.

В издании считают, что такие действия экс-президента направлены на затягивание процесса, запланированного на март 2024 года, когда должно начаться рассмотрение его дела.

Адвокаты Трампа в своем представлении заявили, что таким образом специальный прокурор призывает судей обойти обычный апелляционный процесс, исключающий решение Окружного апелляционного суда округа Колумбия, «и спешить решать вопрос с безрассудной безоглядностью. Суд должен отклонить это приглашение в это время».

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