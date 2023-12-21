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Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская

Главой Счетной палаты могут назначить бывшую главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

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Как отметила нардеп Ирина Геращенко, это закон «не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве»

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Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Как глава ВККС Роман Игнатов в свое время объяснил слухи о наличии у него российского гражданства

Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.

  1. В мире

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

08:34, 21 декабря 2023
67% обративших внимание на неполадки в соцсети X сообщили о сбое в работе приложения.
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
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В четверг, 21 декабря, в работе соцсети X (бывший Twitter) произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

При заходе на веб-сайт и мобильное приложение появлялась надпись Welcome to your timeline, при этом сама лента была недоступна.

67% обративших внимание на неполадки сообщили о сбое в работе приложения, 26% столкнулись с трудностями с доступом к сайту, 7% ограничены в просмотре ленты сервиса микроблогов.

Неполадки в работе соцсети начали фиксировать около 7:26 по киевскому времени.

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