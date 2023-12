В работе соцсети X произошел масштабный сбой

67% обративших внимание на неполадки в соцсети X сообщили о сбое в работе приложения.

В четверг, 21 декабря, в работе соцсети X (бывший Twitter) произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

При заходе на веб-сайт и мобильное приложение появлялась надпись Welcome to your timeline, при этом сама лента была недоступна.

67% обративших внимание на неполадки сообщили о сбое в работе приложения, 26% столкнулись с трудностями с доступом к сайту, 7% ограничены в просмотре ленты сервиса микроблогов.

Неполадки в работе соцсети начали фиксировать около 7:26 по киевскому времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.