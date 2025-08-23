24 августа станцию метро «Майдан Незалежности» временно закроют для пассажиров

Станцию ​​метро «Майдан Незалежности» закроют для пассажиров с 5:38 до 11:00 из-за государственных мероприятий ко Дню Независимости.

В воскресенье, 24 августа, станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта на вход и выход с 5:38 до 11:00. Как сообщают в КП «Киевский метрополитен», временные изменения связаны с проведением государственных мероприятий к 34-й годовщине Независимости Украины.

Пересадка между станциями «Майдан Незалежности» и «Крещатик» будет работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги станция «Майдан Незалежности» будет функционировать как укрытие.

В метрополитене призывают пассажиров заранее планировать поездки с учетом ограничений.

Кроме того, в течение дня часть столичных автобусов и троллейбусов будет курсировать с изменениями движения.

