24 августа станцию метро «Майдан Незалежности» временно закроют для пассажиров

В воскресенье, 24 августа, станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта на вход и выход с 5:38 до 11:00. Как сообщают в КП «Киевский метрополитен», временные изменения связаны с проведением государственных мероприятий к 34-й годовщине Независимости Украины.
Пересадка между станциями «Майдан Незалежности» и «Крещатик» будет работать в обычном режиме.
В случае объявления воздушной тревоги станция «Майдан Незалежности» будет функционировать как укрытие.
В метрополитене призывают пассажиров заранее планировать поездки с учетом ограничений.
Кроме того, в течение дня часть столичных автобусов и троллейбусов будет курсировать с изменениями движения.
