Практика судов
  1. В Украине

24 августа станцию метро «Майдан Незалежности» временно закроют для пассажиров

15:31, 23 августа 2025
Станцию ​​метро «Майдан Незалежности» закроют для пассажиров с 5:38 до 11:00 из-за государственных мероприятий ко Дню Независимости.
24 августа станцию метро «Майдан Незалежности» временно закроют для пассажиров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 24 августа, станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта на вход и выход с 5:38 до 11:00. Как сообщают в КП «Киевский метрополитен», временные изменения связаны с проведением государственных мероприятий к 34-й годовщине Независимости Украины.

Пересадка между станциями «Майдан Незалежности» и «Крещатик» будет работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги станция «Майдан Незалежности» будет функционировать как укрытие.

В метрополитене призывают пассажиров заранее планировать поездки с учетом ограничений.

Кроме того, в течение дня часть столичных автобусов и троллейбусов будет курсировать с изменениями движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев День Независимости свято метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Полиция сможет принудительно доставлять чиновников на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады

Также предлагается штрафовать должностных лиц до 17 тысяч грн за неявку на пленарное заседание Верховной Рады без уважительных причин.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду