24 серпня станцію метро «Майдан Незалежності» тимчасово закриють для пасажирів

Станцію метро «Майдан Незалежності» закриють для пасажирів з 5:38 до 11:00 через державні заходи до Дня Незалежності.

У неділю, 24 серпня, станція метро «Майдан Незалежності» буде зачинена на вхід і вихід з 5:38 до 11:00. Як повідомляють у КП «Київський метрополітен», тимчасові зміни пов’язані з проведенням державних заходів до 34-ї річниці Незалежності України.

Пересадка між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі.

У разі оголошення повітряної тривоги станція «Майдан Незалежності» функціонуватиме як укриття.

У метрополітені закликають пасажирів завчасно планувати поїздки з урахуванням обмежень.

Крім того, упродовж дня частина столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху.

