Полиция сможет принудительно доставлять чиновников на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады

Также предлагается штрафовать должностных лиц до 17 тысяч грн за неявку на пленарное заседание Верховной Рады без уважительных причин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Должностных лиц смогут принудительно доставлять на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады и штрафовать за неявку на пленарное заседание. Соответствующий законопроект 11387 рекомендовал Верховной Раде принять в целом как закон правоохранительный комитет.

Во-первых, предлагается наказывать штрафами от 5950 грн до 8500 грн за нарушение сроков предоставления ответа на обращения комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии Верховной Рады или временной специальной комиссии ВР, непредоставление, предоставление неправдивой или неполной информации на такое обращение. Эти изменения вносятся в статью 188-19 КУоАП, которая сейчас предусматривает такую ответственность только в отношении обращений народных депутатов.

Во-вторых, законодатели предлагают предусмотреть, что неявка лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады согласно процедурному решению, принятому в соответствии с ч. 3 статьи 6 Регламента Верховной Рады – влечет штраф от 13600 до 17000 грн. Протоколы о правонарушениях смогут составлять уполномоченные должностные лица отдела контроля Аппарата Верховной Рады.

Таким образом, если любое должностное или служебное лицо (кроме Президента и судей) без уважительных причин не явится на пленарное заседание, будучи официально приглашенным по процедурному решению Верховной Рады, то оно может получить штраф до 17 тысяч грн. Однако сначала Верховная Рада должна найти 151 голос для соответствующего процедурного решения.

В-третьих, статья 23 Закона «О Национальной полиции» дополняется положениями, по которым привод может осуществляться по процедурному решению Верховной Рады. Напомним, что в 2019 году полиции предоставили полномочия осуществлять привод лиц по решению временной следственной комиссии Верховной Рады. Законопроектом 11387 добавляется, что полиция осуществляет привод лиц «по решению временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по процедурному решению Верховной Рады» (хотя, возможно, законодатели торопились и забыли о запятой, которая позволила бы осуществлять привод и по решению ВСК, и по решению парламента).

Следует напомнить, что сейчас в соответствии с ч. 3 ст. 6 Регламента по процедурному решению Верховной Рады, принятому не менее чем одной третью голосов народных депутатов от ее конституционного состава, Верховная Рада может официально пригласить или потребовать присутствия на ее пленарном заседании любого должностного или служебного лица, кроме Президента Украины и судей.

Таким образом, для того, чтобы полиция могла осуществлять привод лица на заседание ВСК в случае принятия предложенной редакции законопроекта, нужно будет не менее 151 голоса народных депутатов для принятия именно процедурного решения Верховной Рады.

Кроме того, в ч. 4 статьи 19 Закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» предлагается установить, что если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или иное лицо не является на заседание следственной комиссии без уважительных причин, следственная комиссия имеет право принять решение о применении к нему привода, исполнение которого обеспечивается органами Нацполиции. Привод заключается в принудительном сопровождении лица к месту его вызова в указанное в решении время. Лицо, решение об осуществлении привода которого принято следственной комиссией, обязано прибыть к месту вызова в сопровождении лица, которое исполняет решение.

В случае невыполнения лицом, которое подлежит приводу, законных требований по выполнению решения об осуществлении привода, к нему могут применяться меры физического воздействия, позволяющие осуществить его сопровождение к месту вызова. Применению мер физического воздействия должно предшествовать предупреждение о намерении их применения.

В случае невозможности избежать применения мер физического воздействия они не должны превышать меры, необходимой для выполнения решения об осуществлении привода, и должны сводиться к минимальному воздействию на лицо. Запрещается применение мер воздействия, которые могут нанести вред здоровью лица, а также принуждение лица находиться в условиях, которые препятствуют его свободному передвижению, в течение времени большего, чем необходимо для немедленной доставки лица к месту вызова. Превышение полномочий по применению мер физического воздействия влечет за собой ответственность, установленную законом.

В случае невозможности осуществления привода орган Нацполиции письменно информирует об этом следственную комиссию с объяснением причин невыполнения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.