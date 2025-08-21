Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

Посадовців зможуть примусово доставляти на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради та штрафувати за неявку на пленарне засідання. Відповідний законопроект 11387 рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому як закон правоохоронний комітет.

По-перше, пропонується карати штрафами від 5950 грн до 8500 грн за порушення строків надання відповіді на звернення комітету Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради чи тимчасової спеціальної комісії ВР, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення. Ці зміни вносяться до статті 188-19 КУпАП, яка наразі передбачає таку відповідальність лише щодо звернень народних депутатів.

По-друге, законодавці пропонують передбачити, що неявка особи без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради згідно з процедурним рішенням, прийнятим відповідно до ч. 3 статті 6 Регламенту Верховної Ради – тягне штраф від 13600 до 17000 грн.

Протоколи про правопорушення зможуть складати уповноважені посадові особи відділу контролю Апарату Верховної Ради.

Таким чином, якщо будь-яка посадова чи службова особа (крім Президента та суддів) без поважних причин не з’явиться на пленарне засідання, будучи офіційно запрошеною за процедурним рішенням Верховної Ради, то вона може отримати штраф до 17 тисяч грн.

Однак спочатку Верховна Рада має віднайти 151 голос для відповідного процедурного рішення.

По-третє, стаття 23 Закону «Про Національну поліцію» доповнюється положеннями, за якими привід може здійснюватися за процедурним рішенням Верховної Ради.

Нагадаємо, що у 2019 році поліції надали повноваження здійснювати привід осіб за рішенням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Законопроектом 11387 додається, що поліція здійснює привід осіб «за рішенням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України за процедурним рішенням Верховної Ради» (хоча, можливо, законодавці поспішали і забули про кому, яка дозволила б здійснювати привід і за рішенням ТСК, і за рішенням парламенту).

Слід нагадати, що наразі відповідно до ч. 3 ст. 6 Регламенту за процедурним рішенням Верховної Ради, прийнятим не менш як третиною голосів народних депутатів від її конституційного складу, Верховна Рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи, крім Президента України та суддів.

Таким чином, для того, аби поліція мала здійснювати привід особи на засідання ТСК у разі прийняття запропонованої редакції законопроекту потрібно буде не менше 151 голосу народних депутатів для прийняття саме процедурного рішення Верховної Ради.

Крім того, у ч. 4 статті 19 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» пропонується встановити, що якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з’являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами Нацполіції. Привід полягає у примусовому супроводженні особи до місця її виклику в зазначений у рішенні час.

Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчою комісією, зобов’язана прибути до місця виклику у супроводі особи, яка виконує рішення.

У разі невиконання особою, яка підлягає приводу, законних вимог щодо виконання рішення про здійснення приводу, до неї можуть застосовуватися заходи фізичного впливу, що дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику.

Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання рішення про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу.

Забороняється застосування заходів впливу, що можуть завдати шкоди здоров’ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У разі неможливості здійснення приводу орган Нацполіції письмово інформує про це слідчу комісію з поясненням причин невиконання.

Автор: Наталя Мамченко

