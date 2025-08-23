В Китае ИИ-стримеры вытесняют продавцов из онлайн-продаж

В Китае продажи через прямые трансляции выходят на новый уровень – людей-продавцов все чаще заменяют ИИ-аватары.

Источник фото: 404 Media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае стремительно растет популярность продаж через прямые трансляции, и теперь на смену людям все чаще приходят виртуальные продавцы на основе искусственного интеллекта. Как сообщает WIRED, финтех- и электронные компании уже используют ИИ-аватаров для круглосуточной работы, и их эффективность порой превышает результаты живых ведущих.

Японская компания Brother протестировала такую систему и за два часа продаж через аватара получила выручку в $2,5 тыс., что на 30% больше обычных показателей трансляций. Технологию разработала шанхайская компания PLTFRM, которая интегрировала более 30 ИИ-аватаров в крупные торговые платформы, включая Taobao и Pinduoduo.

WIRED сообщает, что цифровые команды продаж PLTFRM созданы с помощью сочетания аналитики ИИ от Baidu и языковых моделей DeepSeek. Эта комбинация позволяет аватарам создавать сценарии на ходу и взаимодействовать с клиентами во время прямых трансляций. В отличие от предыдущих моделей, построенных на статических ответах, эти усовершенствованные ИИ-аватары могут обрабатывать взаимодействие со зрителями в реальном времени.

Специалисты объясняют, что главное преимущество виртуальных агентов — непрерывная работа. В отличие от людей, которые устают уже через 3–4 часа, ИИ-аватары сохраняют стабильную эффективность и могут вести трансляции круглосуточно.

По данным исследований, в 2024 году треть всех продаж в электронной коммерции Китая осуществлялась именно во время прямых эфиров. Половина потребителей хотя бы раз покупали товары, наблюдая за такими трансляциями.

Эксперты считают, что использование аватаров на базе ИИ может коренным образом изменить рынок: компании переходят от сотрудничества с инфлюенсерами к созданию собственных «цифровых команд продаж», что позволяет сократить расходы и увеличить стабильность доходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.