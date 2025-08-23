Практика судов
  1. В мире

В Китае ИИ-стримеры вытесняют продавцов из онлайн-продаж

13:06, 23 августа 2025
В Китае продажи через прямые трансляции выходят на новый уровень – людей-продавцов все чаще заменяют ИИ-аватары.
В Китае ИИ-стримеры вытесняют продавцов из онлайн-продаж
Источник фото: 404 Media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае стремительно растет популярность продаж через прямые трансляции, и теперь на смену людям все чаще приходят виртуальные продавцы на основе искусственного интеллекта. Как сообщает WIRED, финтех- и электронные компании уже используют ИИ-аватаров для круглосуточной работы, и их эффективность порой превышает результаты живых ведущих.

Японская компания Brother протестировала такую систему и за два часа продаж через аватара получила выручку в $2,5 тыс., что на 30% больше обычных показателей трансляций. Технологию разработала шанхайская компания PLTFRM, которая интегрировала более 30 ИИ-аватаров в крупные торговые платформы, включая Taobao и Pinduoduo.

WIRED сообщает, что цифровые команды продаж PLTFRM созданы с помощью сочетания аналитики ИИ от Baidu и языковых моделей DeepSeek. Эта комбинация позволяет аватарам создавать сценарии на ходу и взаимодействовать с клиентами во время прямых трансляций. В отличие от предыдущих моделей, построенных на статических ответах, эти усовершенствованные ИИ-аватары могут обрабатывать взаимодействие со зрителями в реальном времени.

Специалисты объясняют, что главное преимущество виртуальных агентов — непрерывная работа. В отличие от людей, которые устают уже через 3–4 часа, ИИ-аватары сохраняют стабильную эффективность и могут вести трансляции круглосуточно.

По данным исследований, в 2024 году треть всех продаж в электронной коммерции Китая осуществлялась именно во время прямых эфиров. Половина потребителей хотя бы раз покупали товары, наблюдая за такими трансляциями.

Эксперты считают, что использование аватаров на базе ИИ может коренным образом изменить рынок: компании переходят от сотрудничества с инфлюенсерами к созданию собственных «цифровых команд продаж», что позволяет сократить расходы и увеличить стабильность доходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Полиция сможет принудительно доставлять чиновников на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады

Также предлагается штрафовать должностных лиц до 17 тысяч грн за неявку на пленарное заседание Верховной Рады без уважительных причин.

За неявку по вызову суда смогут наказывать взысканием до 12 тысяч грн – Верховная Рада рассмотрит законопроект

Кроме того, суд императивно обяжут поднимать вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, уполномоченными привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

Кабмин пока не рассмотрел ни проект постановления о повышении оплаты труда работников аппаратов судов, ни по помощникам судей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду