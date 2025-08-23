Практика судів
У Китаї ШІ-стрімери витісняють продавців із онлайн-продажів

13:06, 23 серпня 2025
У Китаї продажі через прямі трансляції виходять на новий рівень — людей-продавців дедалі частіше замінюють ШІ-аватари.
Джерело фото: 404 Media
У Китаї стрімко зростає популярність продажів через прямі трансляції, і тепер на зміну людям дедалі частіше приходять віртуальні продавці на основі штучного інтелекту. Як повідомляє WIRED, фінтех- та електронні компанії вже використовують ШІ-аватарів для цілодобової роботи, і їхня ефективність подекуди перевищує результати живих ведучих.

Японська компанія Brother протестувала таку систему і за два години продажів через аватара отримала виручку у $2,5 тис., що на 30% більше за звичайні показники трансляцій. Технологію розробила шанхайська компанія PLTFRM, яка інтегрувала понад 30 ШІ-аватарів у великі торгові платформи, включно з Taobao та Pinduoduo.

WIRED повідомляє, що цифрові команди продажів PLTFRM створені за допомогою поєднання аналітики ШІ від Baidu та мовних моделей DeepSeek. Ця комбінація дозволяє аватарам створювати сценарії на ходу та взаємодіяти з клієнтами під час прямих трансляцій. На відміну від попередніх моделей, побудованих на статичних відповідях, ці вдосконалені ШІ-аватари можуть обробляти взаємодію з глядачами у реальному часі.

Фахівці пояснюють, що головна перевага віртуальних агентів — безперервна робота. На відміну від людей, які виснажуються вже через 3–4 години, ШІ-аватари зберігають стабільну ефективність і можуть вести трансляції цілодобово.

За даними досліджень, у 2024 році третина всіх продажів в електронній комерції Китаю здійснювалася саме під час прямих ефірів. Половина споживачів принаймні раз купували товари, переглядаючи такі трансляції.

Експерти вважають, що використання аватарів на базі ШІ може докорінно змінити ринок: компанії переходять від співпраці з інфлюенсерами до створення власних «цифрових команд продажів», що дозволяє скоротити витрати та збільшити стабільність доходів.

