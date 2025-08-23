В Украине фиксируют рост заболеваемости COVID-19, больше всего случаев в Киеве

Как и в прошлом году в августе растет количество больных COVID-19.

В августе 2025 года в Украине, как и в прошлом году, растет количество больных COVID-19. В то же время, как указывают в Минздраве, уровень заболеваемости существенно ниже: официально зарегистрировано 8 714 случаев против 26 451 годом ранее. Стационарного лечения в этом году потребовали 1 342 пациента, что также значительно меньше, чем в августе 2024-го (3 191 пациент).

Больше всего больных выявлено:

Киев — 2 076 случаев,

Киевская область — 726,

Днепропетровская область — 1 469,

Львовская область — 735.

В Украине подтверждено:

81 случай субварианта «Stratus» (7 областей),

2 случая субварианта «Nimbus» (Одесская и Винницкая области).

Оба субварианта («Nimbus» NB.1.8.1 и «Stratus» XFG) относятся к штамму Омикрон и в настоящее время являются доминирующими в мире. Врачи напоминают, что SARS-CoV-2 постоянно мутирует, подобно вирусу гриппа, поэтому каждый сезон обновляется состав вакцин и подходы к профилактике.

Характерные симптомы:

для «Nimbus» — острая боль в горле,

для «Stratus» — хриплый голос, осиплость.

Другие признаки остаются типичными для COVID-19: насморк, кашель, повышенная температура, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

