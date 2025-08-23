В Украине фиксируют рост заболеваемости COVID-19, больше всего случаев в Киеве

В августе 2025 года в Украине, как и в прошлом году, растет количество больных COVID-19. В то же время, как указывают в Минздраве, уровень заболеваемости существенно ниже: официально зарегистрировано 8 714 случаев против 26 451 годом ранее. Стационарного лечения в этом году потребовали 1 342 пациента, что также значительно меньше, чем в августе 2024-го (3 191 пациент).
Больше всего больных выявлено:
В Украине подтверждено:
Оба субварианта («Nimbus» NB.1.8.1 и «Stratus» XFG) относятся к штамму Омикрон и в настоящее время являются доминирующими в мире. Врачи напоминают, что SARS-CoV-2 постоянно мутирует, подобно вирусу гриппа, поэтому каждый сезон обновляется состав вакцин и подходы к профилактике.
Характерные симптомы:
Другие признаки остаются типичными для COVID-19: насморк, кашель, повышенная температура, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.
