В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19, найбільше випадків у Києві

Як і минулого року у серпні зростає кількість хворих на COVID-19.

У серпні 2025 року в Україні, як і минулого року, зростає кількість хворих на COVID-19. Водночас, як вказують у МОЗ, рівень захворюваності суттєво нижчий: офіційно зареєстровано 8 714 випадків проти 26 451 торік. Стаціонарного лікування цього року потребували 1 342 пацієнти, що також значно менше, ніж у серпні 2024-го (3 191 пацієнт).

Найбільше хворих виявлено:

Київ — 2 076 випадків,

Київська область — 726,

Дніпропетровська область — 1 469,

Львівська область — 735.

В Україні підтверджено:

81 випадок субваріанта «Stratus» (7 областей),

2 випадки субваріанта «Nimbus» (Одеська та Вінницька області).

Обидва субваріанти («Nimbus» NB.1.8.1 та «Stratus» XFG) належать до штаму Омікрон і нині є домінуючими у світі. Лікарі нагадують, що SARS-CoV-2 постійно мутує, подібно до вірусу грипу, тому щосезону оновлюється склад вакцин та підходи до профілактики.

Характерні симптоми:

для «Nimbus» — гострий біль у горлі,

для «Stratus» — хриплий голос, охриплість.

Інші ознаки залишаються типовими для COVID-19: нежить, кашель, підвищена температура, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку.

