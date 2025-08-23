Предоставление отпусков работникам с инвалидностью: что нужно знать

Работники с инвалидностью имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности, даже если не отработали шесть месяцев на предприятии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники с инвалидностью имеют особые трудовые гарантии, среди которых право на отпуск. Законодательство Украины предусматривает для них льготные условия по продолжительности ежегодного отпуска, возможности получения дополнительных дней отдыха и особый порядок его предоставления. Это важный элемент социальной защиты, призванный обеспечить равные возможности и поддержать людей с инвалидностью в сфере труда.

В Гоструда напомнили особенности предоставления отпусков работникам с инвалидностью.

Работники с инвалидностью имеют дополнительные трудовые гарантии в сфере предоставления отпусков, отличающих их от других категорий работников. Одной из таких гарантий есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности еще до завершения шести месяцев непрерывной работы на предприятии.

То есть если работник с инвалидностью только устроился на работу, ему не нужно ждать полгода, чтобы воспользоваться правом на отдых — он может взять полный отпуск уже в первый год работы.

Кроме того, законодательство предусматривает, что лица с инвалидностью, работающие на предприятии длительное время, могут самостоятельно выбирать наиболее удобный для себя период ежегодного отпуска.

Это означает, что они не зависят от графика отпусков, который составляет работодатель для других работников, а могут согласовывать время отдыха в соответствии с собственными потребностями и состоянием здоровья. Такое право закреплено в статье 10 Закона Украины "Об отпусках".

Отдельно стоит отметить и продолжительность отпуска, который для работников с инвалидностью больше, чем для других категорий. Согласно статье 6 этого же Закона, работники с инвалидностью I и II групп имеют право на 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, а работники с инвалидностью III группы – на 26 календарных дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.