Практика судов
  1. В Украине

Предоставление отпусков работникам с инвалидностью: что нужно знать

13:24, 23 августа 2025
Работники с инвалидностью имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности, даже если не отработали шесть месяцев на предприятии.
Предоставление отпусков работникам с инвалидностью: что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники с инвалидностью имеют особые трудовые гарантии, среди которых право на отпуск. Законодательство Украины предусматривает для них льготные условия по продолжительности ежегодного отпуска, возможности получения дополнительных дней отдыха и особый порядок его предоставления. Это важный элемент социальной защиты, призванный обеспечить равные возможности и поддержать людей с инвалидностью в сфере труда.

В Гоструда напомнили особенности предоставления отпусков работникам с инвалидностью.

Работники с инвалидностью имеют дополнительные трудовые гарантии в сфере предоставления отпусков, отличающих их от других категорий работников. Одной из таких гарантий есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности еще до завершения шести месяцев непрерывной работы на предприятии.

То есть если работник с инвалидностью только устроился на работу, ему не нужно ждать полгода, чтобы воспользоваться правом на отдых — он может взять полный отпуск уже в первый год работы.

Кроме того, законодательство предусматривает, что лица с инвалидностью, работающие на предприятии длительное время, могут самостоятельно выбирать наиболее удобный для себя период ежегодного отпуска.

Это означает, что они не зависят от графика отпусков, который составляет работодатель для других работников, а могут согласовывать время отдыха в соответствии с собственными потребностями и состоянием здоровья. Такое право закреплено в статье 10 Закона Украины "Об отпусках".

Отдельно стоит отметить и продолжительность отпуска, который для работников с инвалидностью больше, чем для других категорий. Согласно статье 6 этого же Закона, работники с инвалидностью I и II групп имеют право на 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, а работники с инвалидностью III группы – на 26 календарных дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Полиция сможет принудительно доставлять чиновников на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады

Также предлагается штрафовать должностных лиц до 17 тысяч грн за неявку на пленарное заседание Верховной Рады без уважительных причин.

За неявку по вызову суда смогут наказывать взысканием до 12 тысяч грн – Верховная Рада рассмотрит законопроект

Кроме того, суд императивно обяжут поднимать вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, уполномоченными привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

Кабмин пока не рассмотрел ни проект постановления о повышении оплаты труда работников аппаратов судов, ни по помощникам судей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду