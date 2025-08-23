Надання відпусток працівникам з інвалідністю: що слід знати

Працівники з інвалідністю мають право на щорічну оплачувану відпустку повної тривалості, навіть якщо не відпрацювали шість місяців на підприємстві.

Працівники з інвалідністю мають особливі трудові гарантії, серед яких — право на відпустку. Законодавство України передбачає для них пільгові умови щодо тривалості щорічної відпустки, можливості отримання додаткових днів відпочинку та особливий порядок її надання. Це важливий елемент соціального захисту, покликаний забезпечити рівні можливості та підтримати людей з інвалідністю у сфері праці.

У Держпраці нагадали особливості надання відпусток працівникам з інвалідністю.

Працівники з інвалідністю мають додаткові трудові гарантії у сфері надання відпусток, які відрізняють їх від інших категорій працівників. Однією з таких гарантій є право на щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до завершення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Тобто, якщо працівник з інвалідністю щойно влаштувався на роботу, йому не потрібно чекати пів року, аби скористатися правом на відпочинок — він може взяти повну відпустку вже у перший рік праці.

Крім того, законодавство передбачає, що особи з інвалідністю, які працюють на підприємстві тривалий час, мають можливість самостійно обирати найбільш зручний для себе період щорічної відпустки. Це означає, що вони не залежать від графіка відпусток, який складає роботодавець для інших працівників, а можуть узгоджувати час відпочинку відповідно до власних потреб та стану здоров’я. Таке право закріплене у статті 10 Закону України «Про відпустки».

Окремо варто зазначити й тривалість відпустки, яка для працівників з інвалідністю є більшою, ніж для інших категорій. Відповідно до статті 6 цього ж Закону, працівники з інвалідністю I та II груп мають право на 30 календарних днів щорічної основної відпустки, а працівники з інвалідністю III групи — на 26 календарних днів.

