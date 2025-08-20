Практика судов
Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

07:30, 20 августа 2025
Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.
Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд
В случае отказа лица предоставить отпечатки папиллярных узоров пальцев рук и ладоней для проведения судебной дактилоскопической экспертизы использование экспертом ранее заполненной дактилокарты этого лица не противоречит требованиям УПК.

Дактилокарта не является отдельным доказательством в уголовном производстве, поскольку не содержит фактических данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Доказательством является заключение судебной дактилоскопической экспертизы. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда 4 июня 2025 года по делу №607/12186/22.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили его по ч. 1 ст. 263 УК. В кассационной жалобе защитник указывает, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта на имя обвиняемого, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурор не предоставил документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты в порядке ст. 290 УПК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд ВС указал, что в материалах уголовного производства имеется заявление обвиняемого об отказе предоставлять отпечатки папиллярных узоров пальцев рук и ладоней.

По запросу следственного управления информационно-аналитической поддержки Главного управления Национальной полиции Украины был предоставлен оригинал дактилокарты на имя обвиняемого. Именно эта дактилокарта и изъятые в ходе осмотра предметов следы папиллярных узоров были предоставлены эксперту для проведения судебной дактилоскопической экспертизы.

Таким образом, у обвиняемого не отбирались образцы для проведения экспертизы, а была предоставлена ранее заполненная дактилокарта как отдельный документ, что не противоречит требованиям УПК.

Ссылка в кассационной жалобе на то, что указанная дактилокарта не была открыта стороне защиты в порядке ст. 290 УПК, опровергается материалами уголовного производства. В материалах имеются протоколы о предоставлении доступа к дополнительным материалам уголовного производства, согласно которым защитникам и подозреваемому был предъявлен оригинал дактилокарты на имя обвиняемого, однако защитники и подозреваемый отказались от подписания протокола, что зафиксировано на видео.

Кроме того, указанная дактилокарта не является отдельным доказательством в уголовном производстве, поскольку не содержит фактических данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Доказательством является заключение судебной дактилоскопической экспертизы, которое исследовалось судом и на которое суд ссылается в приговоре.

Вместе с тем КУС ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

