Якщо особа відмовилася надати відбитки пальців, використання експертом раніше заповненої дактилокарти не суперечить вимогам КПК — Верховний Суд

У разі відмови особи надати відбитки папілярних візерунків пальців рук та долонь для проведення судової дактилоскопічної експертизи використання експертом раніше заповненої дактилокарти цієї особи не суперечить вимогам КПК.

Дактилокарта не є окремим доказом у кримінальному провадженні, оскільки не містить фактичних даних про обставини, що підлягають доказуванню. Доказом є висновок судової дактилоскопічної експертизи. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду від 4 червня 2025 року по справі №607/12186/22.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 263 КК. У касаційній скарзі захисник вказує, що на дослідження експерту було надано дактилокарту на особу обвинуваченого, однак зразки папілярних візерунків рук у обвинуваченого не відбирались, і прокурором не надано документів про законність відібрання таких зразків, а сама дактилокарта не досліджувалась судами і не відкривалась стороні захисту в порядку ст. 290 КПК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд ВС вказав, що у матеріалах кримінального провадження наявна заява обвинуваченого про відмову надавати відбитки папілярних візерунків пальців рук та долоней.

На запит слідчого управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції України було надало оригінал дактилокарти на ім’я обвинуваченого. Саме ця дактилокарта та вилучені в ході огляду предметів сліди папілярних візерунків були надані експерту для проведення судової дактилоскопічної експертизи.

Таким чином, у обвинуваченого не відбирались зразки для проведення експертизи, а було надано раніше заповнену дактилокарту як окремий документ, що не суперечить вимогам КПК.

Посилання у касаційній скарзі на те, що вказана дактилокарта не була відкрита стороні захисту в порядку ст. 290 КПК спростовуються матеріалами кримінального провадження. У матеріалах провадження наявні протоколи про надання доступу до додаткових матеріалів кримінального провадження, відповідно до яких захисникам та підозрюваному було пред’явлено оригінал дактилокарти на ім’я обвинуваченого, однак захисники і підозрюваний відмовились від підписання протоколу, що зафіксовано на відео.

Крім цього, вказана дактилокарта не є окремим доказом у кримінальному провадженні, оскільки не містить в собі фактичних даних про обставини, що підлягають доказуванню. Доказом є висновок судової дактилоскопічної експертизи, який досліджувався судом і на який суд посилається у вироку.

Водночас ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

