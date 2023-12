У роботі соцмережі X стався масштабний збій

67% тих, хто звернув увагу на неполадки в соцмережі X, повідомили про збій у роботі додатку.

У четвер, 21 грудня, у роботі соцмережі X (колишній Twitter) стався глобальний збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує проблеми з доступом до ресурсів у всьому світі.

При заході на веб-сайт та мобільний додаток з'являвся напис Welcome to your timeline, при цьому сама стрічка була недоступна.

67% тих, хто звернув увагу на неполадки, повідомили про збій у роботі додатку, 26% зіткнулися з труднощами з доступом до сайту, 7% обмежені в перегляді стрічки сервісу мікроблогів.

Проблеми в роботі соцмережі почали фіксувати близько 7:26 за київським часом.

