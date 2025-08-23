У МОЗ розповіли, що передбачає законопроект про замінне материнство та кріоконсервацію

МОЗ роз’яснило, що передбачає законопроект про допоміжні репродуктивні технології.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України ухвалив і передав на розгляд Верховній Раді законопроект, який має врегулювати ключові питання у сфері допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

У Міністерстві охорони здоров’я вказують, що документ визначає базові поняття та механізми, що стосуються використання замороженого репродуктивного матеріалу, донорства клітин, замінного материнства та інших методів лікування безпліддя.

Як нагадують у МОЗ, з 2024 року лікування безпліддя за допомогою ДРТ доступне українцям безоплатно в межах Програми медичних гарантій. Станом на сьогодні завдяки державній програмі вже народилося 197 дітей, а лікування розпочали понад 5 тисяч українок. На 2025 рік у держбюджеті на програму закладено понад 380 млн грн.

Хто зможе скористатися ДРТ?

Право на застосування технологій матимуть повнолітні особи без медичних протипоказань та юридичних обмежень. Для пацієнтів старших 49 років процедури можливі лише за висновком консиліуму лікарів. ДРТ заборонятиметься особам із непогашеною судимістю, серйозними хворобами чи позбавленим батьківських прав.

Культивування ембріонів in vitro дозволятиметься виключно для лікування безпліддя, якщо інші методи виявилися неефективними, і лише за письмовою згодою учасників.

Донорство та кріоконсервація

Донорами зможуть бути жінки 20–36 років та чоловіки 20–40 років, які мають здорову дитину без вроджених вад. Законопроект регулює порядок кріоконсервації, зберігання й утилізації репродуктивного матеріалу.

Власник репродуктивного матеріалу може подати письмову заяву на кріоконсервацію та зберігання у медзакладі.

Зберігання матеріалу анонімних донорів здійснюється за рахунок закладу охорони здоров’я. Після закінчення строку зберігання або у разі смерті власника, матеріал будуть утилізовувати, якщо інше не передбачено законом чи письмовою заявою. Усе це гарантує безпеку, законність та контроль за зберіганням і використанням репродуктивного матеріалу в Україні.

Замінне материнство

Послуга буде доступною для подружжя або одиноких жінок-громадянок України з медичними протипоказаннями до вагітності. Замінною матір’ю зможе стати жінка 21–35 років, яка має власну здорову дитину. Для родичок генетичних батьків вік може сягати 49 років.

