Практика судів
  1. В Україні

У МОЗ розповіли, що передбачає законопроект про замінне материнство та кріоконсервацію

18:14, 23 серпня 2025
МОЗ роз’яснило, що передбачає законопроект про допоміжні репродуктивні технології.
У МОЗ розповіли, що передбачає законопроект про замінне материнство та кріоконсервацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України ухвалив і передав на розгляд Верховній Раді законопроект, який має врегулювати ключові питання у сфері допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

У Міністерстві охорони здоров’я вказують, що документ визначає базові поняття та механізми, що стосуються використання замороженого репродуктивного матеріалу, донорства клітин, замінного материнства та інших методів лікування безпліддя.

Як нагадують у МОЗ, з 2024 року лікування безпліддя за допомогою ДРТ доступне українцям безоплатно в межах Програми медичних гарантій. Станом на сьогодні завдяки державній програмі вже народилося 197 дітей, а лікування розпочали понад 5 тисяч українок. На 2025 рік у держбюджеті на програму закладено понад 380 млн грн.

Хто зможе скористатися ДРТ?

Право на застосування технологій матимуть повнолітні особи без медичних протипоказань та юридичних обмежень. Для пацієнтів старших 49 років процедури можливі лише за висновком консиліуму лікарів. ДРТ заборонятиметься особам із непогашеною судимістю, серйозними хворобами чи позбавленим батьківських прав.

Культивування ембріонів in vitro дозволятиметься виключно для лікування безпліддя, якщо інші методи виявилися неефективними, і лише за письмовою згодою учасників.

Донорство та кріоконсервація

Донорами зможуть бути жінки 20–36 років та чоловіки 20–40 років, які мають здорову дитину без вроджених вад. Законопроект регулює порядок кріоконсервації, зберігання й утилізації репродуктивного матеріалу.

Власник репродуктивного матеріалу може подати письмову заяву на кріоконсервацію та зберігання у медзакладі.

Зберігання матеріалу анонімних донорів здійснюється за рахунок закладу охорони здоров’я. Після закінчення строку зберігання або у разі смерті власника, матеріал будуть утилізовувати, якщо інше не передбачено законом чи письмовою заявою. Усе це гарантує безпеку, законність та контроль за зберіганням і використанням репродуктивного матеріалу в Україні.

Замінне материнство

Послуга буде доступною для подружжя або одиноких жінок-громадянок України з медичними протипоказаннями до вагітності. Замінною матір’ю зможе стати жінка 21–35 років, яка має власну здорову дитину. Для родичок генетичних батьків вік може сягати 49 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект МОЗ Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Верховна Рада прийняла закон про закриття в публічних реєстрах частини даних щодо оборонних підприємств

Закон передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких буде регулювати Міноборони.

Е-суд допоможе цифровізувати документообіг і запобігти ситуаціям, коли справи «заводять під потрібного суддю» – Герман Галущенко

За словами міністра юстиції Германа Галущенка, цифровізація документообігу в судах дозволить зменшити корупційні ризики, але хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Якщо особа відмовилася надати відбитки пальців, використання експертом раніше заповненої дактилокарти не суперечить вимогам КПК — Верховний Суд

Адвокат вказував, що на дослідження експерту було надано дактилокарту, однак зразки папілярних візерунків рук у обвинуваченого не відбирались, і прокурором не надано документів про законність відібрання таких зразків, а сама дактилокарта не досліджувалась судами і не відкривалась стороні захисту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду