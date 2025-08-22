Використання допоміжних репродуктивних технологій в Україні врегулюють – Кабмін подав законопроект

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект 13683 про допоміжні репродуктивні технології.

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроект №13683 «Про застосування допоміжних репродуктивних технологій».

Документ спрямований на врегулювання механізму, порядку та умов проведення лікувальних програм із використанням допоміжних репродуктивних технологій.

Законопроект пропонує закріпити на рівні закону правові та організаційні засади збереження генофонду людини, створення умов для застосування сучасних досягнень медичної науки і техніки, а також забезпечення реалізації права чоловіків і жінок в Україні на продовження роду.

Нагадаємо, що в Україні розширили доступ до зберігання репродуктивних клітин для військовослужбовців.

