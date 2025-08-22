Использование вспомогательных репродуктивных технологий в Украине урегулируют – Кабмин подал законопроект

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект 13683 о вспомогательных репродуктивных технологиях.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13683 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий».

Документ направлен на урегулирование механизма, порядка и условий проведения лечебных программ с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

Законопроект предлагает закрепить на уровне закона правовые и организационные основы сохранения генофонда человека, создание условий для применения современных достижений медицинской науки и техники, а также обеспечение реализации права мужчин и женщин в Украине на продолжение рода.

Напомним, что в Украине расширили доступ к хранению репродуктивных клеток для военнослужащих.

