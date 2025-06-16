В Україні розширено доступ до зберігання репродуктивних клітин для військовослужбовців – як скористатися

Програма є безоплатною на весь період дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення.

Джерело фото: Свідомі

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Військові (жінки і чоловіки) можуть безоплатно зберегти свої репродуктивні клітини. Така державна програма захищає репродуктивні права наших захисників і захисниць і дозволяє їм стати татом чи мамою у майбутньому, попри всі ризики, які несе війна.

Така послуга доступна військовослужбовцям ЗСУ та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки

У державному бюджеті на 2025 рік для реалізації програми забору та зберігання репродуктивних клітин закладено 190 млн грн.

Як працює програма із кріоконсервації, розповіли у МОЗ.

НСЗУ уклала договори з 18 медичними закладами різних форм власності на надання відповідних послуг.

Так, військові можуть звернутися до медзакладів у Києві (4 установи), Львівській області (3 установи), а також в Івано-Франківській, Рівненській та Дніпропетровській областях (по 2 заклади). Ще по одному медичному закладу працює у Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Запорізькій та Харківській областях.

Щоб скористатися послугою, військовослужбовець має пройти безкоштовне медичне обстеження (направлення від лікаря не потрібне). Після цього — за електронним направленням від лікаря (гінеколога або уролога) — здійснюється забір клітин. Також необхідно подати заяву на проведення процедури та зберігання біоматеріалу.

Отримані клітини зберігатимуться в медичному закладі та згодом можуть бути використані для процедур штучного запліднення.

Програма є безоплатною на весь період дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення. У випадку загибелі (смерті) військового або оголошення його померлим, репродуктивні клітини зберігатимуться протягом трьох років з моменту смерті або оголошення її судом.

Найближчий законтрактований медзаклад можна знайти за допомогою електронної карти на сайті НСЗУ або зателефонувавши на гарячу лінію за номером 16-77.

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