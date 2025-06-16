В Украине расширен доступ к хранению репродуктивных клеток для военнослужащих — как воспользоваться

Программа является бесплатной на весь период действия военного положения и ещё в течение шести месяцев после его завершения.

Источник фото: Сознательные

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военные (женщины и мужчины) могут бесплатно сохранить свои репродуктивные клетки. Такая государственная программа защищает репродуктивные права наших защитников и защитниц и позволяет им стать отцом или матерью в будущем, несмотря на все риски, которые несёт война.

Такая услуга доступна военнослужащим ВСУ и сотрудникам других структур, которые участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности.

В государственном бюджете на 2025 год для реализации программы по забору и хранению репродуктивных клеток предусмотрено 190 млн грн.

Как работает программа криоконсервации, рассказали в Минздраве.

НСЗУ заключила договоры с 18 медицинскими учреждениями разных форм собственности на предоставление соответствующих услуг.

Так, военные могут обратиться в медучреждения в Киеве (4 учреждения), Львовской области (3 учреждения), а также в Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях (по 2 учреждения). Ещё по одному медучреждению работает в Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Запорожской и Харьковской областях.

Чтобы воспользоваться услугой, военнослужащему необходимо пройти бесплатное медицинское обследование (направление от врача не требуется). После этого — по электронному направлению от врача (гинеколога или уролога) — осуществляется забор клеток. Также необходимо подать заявление на проведение процедуры и хранение биоматериала.

Полученные клетки будут храниться в медицинском учреждении и впоследствии могут быть использованы для процедур искусственного оплодотворения.

Программа является бесплатной на весь период действия военного положения и ещё в течение шести месяцев после его завершения. В случае гибели (смерти) военнослужащего или признания его умершим, репродуктивные клетки будут храниться в течение трёх лет с момента смерти или признания её судом.

Ближайшее законтрактованное медучреждение можно найти с помощью электронной карты на сайте НСЗУ или позвонив на горячую линию по номеру 16-77.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.