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В Украине расширен доступ к хранению репродуктивных клеток для военнослужащих — как воспользоваться

12:33, 16 июня 2025
Программа является бесплатной на весь период действия военного положения и ещё в течение шести месяцев после его завершения.
В Украине расширен доступ к хранению репродуктивных клеток для военнослужащих — как воспользоваться
Источник фото: Сознательные
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Военные (женщины и мужчины) могут бесплатно сохранить свои репродуктивные клетки. Такая государственная программа защищает репродуктивные права наших защитников и защитниц и позволяет им стать отцом или матерью в будущем, несмотря на все риски, которые несёт война.

Такая услуга доступна военнослужащим ВСУ и сотрудникам других структур, которые участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности.

В государственном бюджете на 2025 год для реализации программы по забору и хранению репродуктивных клеток предусмотрено 190 млн грн.

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НСЗУ заключила договоры с 18 медицинскими учреждениями разных форм собственности на предоставление соответствующих услуг.

Так, военные могут обратиться в медучреждения в Киеве (4 учреждения), Львовской области (3 учреждения), а также в Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях (по 2 учреждения). Ещё по одному медучреждению работает в Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Запорожской и Харьковской областях.

Чтобы воспользоваться услугой, военнослужащему необходимо пройти бесплатное медицинское обследование (направление от врача не требуется). После этого — по электронному направлению от врача (гинеколога или уролога) — осуществляется забор клеток. Также необходимо подать заявление на проведение процедуры и хранение биоматериала.

Полученные клетки будут храниться в медицинском учреждении и впоследствии могут быть использованы для процедур искусственного оплодотворения.

Программа является бесплатной на весь период действия военного положения и ещё в течение шести месяцев после его завершения. В случае гибели (смерти) военнослужащего или признания его умершим, репродуктивные клетки будут храниться в течение трёх лет с момента смерти или признания её судом.

Ближайшее законтрактованное медучреждение можно найти с помощью электронной карты на сайте НСЗУ или позвонив на горячую линию по номеру 16-77.

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Минздрав военные война

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