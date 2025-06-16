Смертельное ДТП автобуса с украинцами во Франции: водителю инкриминируют непреднамеренное убийство

Двоих водителей задержали в рамках расследования ДТП, тесты не обнаружили у них ни алкоголя, ни наркотиков.

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Украинскому водителю автобуса, ставшему участником аварии 13 июня во французском департаменте Сарта, было официально предъявлено обвинение. Ему инкриминируют непреднамеренное убийство и причинение телесных повреждений. Об этом заявила парижский прокурор Лора Бекко, сообщает Le Figaro.

Следователи установили, что ДТП произошло на автомагистрали A81 недалеко от города Дегре. В автобусе находились 58 человек — преимущественно украинские подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Они возвращались домой в город Кицмань, что на Буковине, после участия в образовательной программе во французском городе Плоэрмель.

Авария унесла жизни четырёх взрослых, ещё более полусотни пассажиров получили травмы. Девять из них находятся в тяжёлом состоянии, 18 — получили травмы средней тяжести, 29 — лёгкие повреждения. По обновлённой информации, состояние всех пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Результаты анализов на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови обоих водителей оказались отрицательными. Водителя, находившегося за рулём в момент аварии, взяли под судебный контроль и временно лишили права управлять транспортом.

Второго водителя, который не управлял автобусом во время аварии, отпустили без предъявления обвинений.

Расследованием занимается специализированное подразделение прокуратуры Парижа по расследованию коллективных аварий.

Напомним, во Франции произошла серьёзная авария с участием украинского автобуса, в котором находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета. В результате ДТП погибли четверо взрослых, трое из которых — граждане Украины.

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