Эммануэль Макрон отверг идею Дональда Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном

Эммануэль Макрон не верит, что РФ, которая воюет против Украины, может быть посредником.

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Президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею американского лидера Дональда Трампа об участии Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном, пишет The Times of Israel.

Во время визита в Гренландию Макрон подчеркнул, что России «не хватает авторитета» для таких посреднических усилий.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности (войне против Украины — ред.) и решила не уважать Устав ООН на протяжении нескольких лет, может быть посредником», — сказал он.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что «был бы открыт» к участию Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки Ирана на Израиль 14 июня 2025 года погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей. Трагедия произошла в городе Бат-Ям, где ракета попала в жилой дом.

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