Иран нанес новые удары по Израилю — есть погибшие, видео

Около 100 ракет снова атаковали Израиль.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран снова выпустил ракеты по Израилю. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека. Об этом пишет Times of Israel.

Под атакой Ирана оказались такие города как Тель-Авив, Хайфа, Бат-Ям.

Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома.

В Хайфе, похоже, снова было попадание по территории нефтеперерабатывающего завода и местной электростанции.

Еще 74 гражданских получили ранения, среди них есть дети. Госпитализировали 67 человек.

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