Иран нанес новые удары по Израилю — есть погибшие, видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран снова выпустил ракеты по Израилю. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека. Об этом пишет Times of Israel.
Под атакой Ирана оказались такие города как Тель-Авив, Хайфа, Бат-Ям.
Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома.
В Хайфе, похоже, снова было попадание по территории нефтеперерабатывающего завода и местной электростанции.
Еще 74 гражданских получили ранения, среди них есть дети. Госпитализировали 67 человек.
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