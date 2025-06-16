Іран завдав нових ударів по Ізраїлю — є загиблі, відео

Близько 100 ракет знову атакували Ізраїль.

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що Іран знову випустив ракети по Ізраїлю. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше три людини. Про це пише Times of Israel.

Під атакою Ірану опинилися такі міста, як Тель-Авів, Хайфа, Бат-Ям. Пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. У Хайфі, схоже, знову було влучання по території нафтопереробного заводу та місцевої електростанції.

Ще 74 цивільних зазнали поранень, серед них є діти. Шпиталізували 67 людей.

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