Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті «Великої сімки» у Канаді — Axios

Також Трамп окремо зустрінеться з прем'єром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися на саміті «Великої сімки» у Канаді. Про це пише Axios.

Востаннє лідери зустрічалися у квітні під час похорону Папи Франциска.

Окрім Зеленського, Трамп також особисто зустрінеться із прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Саміт G7 проходить з 15 до 17 червня.

Раніше Зеленський заявляв, що сподівається провести розмову з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7, аби з’ясувати перспективи ухвалення нового пакета санкцій проти РФ.

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